Емоційно "заражають" колектив: як ледачі співробітники можуть розвалити чужий бізнес

Як розпізнати лінивого співробітника / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ліниві бізнесмени рідко досягають успіху, оскільки власна справа вимагає повної віддачі та надзусиль. А як бути із найманими працівниками, які постійно ліняться?

Чи можуть такі люди загрожувати бізнесу та як розпізнати ледачого співробітника у колективі, "Сьогодні" розбирались з експертом.

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За словами психолога, доцента кафедри журналістики та нових медіа Університету Грінченка Яни Фруктової, для початку потрібно з’ясувати, який тип мотивації має та чи інша людина – внутрішній чи зовнішній.

"Безумовно, краще брати на роботу фахівця, який має внутрішню мотивацію і сам для визначає пріоритети та ставить завдання. Але більшість людей потребує постійної зовнішньої мотивації, наприклад винагороди, премії, підвищення чи відпустка", – пояснює експерт.

Люди відрізняються і за тим, як вони намагаються вирішувати проблеми. Психолог наголошує, що є тип людей, який орієнтується на подолання перешкод, а є такий, що намагається їх уникнути.

Яна Фруктова розповідає, що ледачі люди здебільшого відносяться до категорії, яка уникає проблем.

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"Це можна з’ясувати у розмові, наприклад, щодо попереднього місця роботи. Якщо людина постійно буде розповідати про всі ті перешкоди, які виникали на попередній роботі, це має занепокоїти роботодавця", – підказує наш експерт.

Лінощі можуть бути пов’язані і з професійним вигоранням, коли людина мала потужну позитивну мотивацію на початку, однак виснажилась.

У такому випадку, на думку Яни Фруктової, краще дати людині так звану творчу відпустку, за умови, що вона повернеться до колективу із новими силами.

"Емоційне зараження" лінощами

Згідно з деякими психологічними теоріями в колективі мають бути так звані паразити, однак у нашої експертки думка інша.

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"Я вважаю, що такий "паразит" може існувати, якщо ми говоримо про дозвілля чи хобі, а якщо ми говоримо про бізнес, то такая людина може вносити деструктивні настрої у весь робочий колектив", – каже доцент кафедри журналістики та нових медіа Університету Грінченка.

Інші співробітники розумітимуть, що виконують частину чужої роботи, можливо працюють більше, а отримують менше. Таким чином інші можуть зневіритись у своєму керівництві та в тому, що потрібно йти вперед.

"Безумовно, ніхто не відміняв і "емоційне зараження", тож негативне ставлення до керівника або до своїх обов’язків однієї людини можуть вражати і інших", – додає експерт.

Однак, підсумовує психолог, треба розглядати окремо кожен колектив і те, які функції виконує та чи інша людина.

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