Експортери нафти змогли домовитися про скорочення видобутку

В ОПЕК+ дійшли згоди, визначивши квоти на серпень і загальну політику організації та її союзників до 2022 року

В ОПЕК+ так і не погодили нові квоти / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Експортери нафти в ОПЕК+ після кількох переносів зустрічей через розбіжності все ж змогли домовитися про обсяги скорочення видобутку на серпень. Починаючи з наступного місяця обмеження будуть щомісяця пом'якшуватися на 0,4 млн барелів на добу, аж до повного скасування цих квот. Таке рішення прийняли на тлі відновлення світових цін на нафту.

Сама угода про обмеження видобутку продовжена з квітня по грудень 2022 року, говориться в релізі ОПЕК за підсумками зустрічі 18 липня.

У минулому році через різке падіння цін на нафту в ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку на 10 млн барелів на добу. Наразі це скорочення знижене до 5,8 млн барелів, а ціни на нафту досягали рекордів з 2014 року. Сьогодні, 18 липня, є вихідним днем на ринках, тому торги не ведуться. Ціновий ефект від рішення ОПЕК+ буде видно завтра, 19 липня.

Минулі спроби узгодити обсяг скорочення видобутку на серпень провалювалися через розбіжності між Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) і Саудівською Аравією. Обидві держави підтримували поступове скорочення обмежень, але не могли зайтися в обсягах і принципах розрахунку.

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Наступна зустріч ОПЕК+ та обговорення квот плануються на початок вересня 2021 року.

Нагадаємо, підвищення цін на нафту стало однією з причин подорожчання бензину в Україні. Наразі на український оптовий ринок надходить паливо, вироблене з більш дорогої нафти.