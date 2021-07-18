Экспортеры нефти смогли договориться о сокращении добычи

В ОПЕК+ достигли соглашения, определив квоты на август и общую политику организации и ее союзников до 2022 года

В ОПЕК+ так и не согласовали новые квоты / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Экспортеры нефти в ОПЕК+ после нескольких переносов встреч из-за разногласий все же смогли договориться об объемах сокращения добычи на август. Начиная со следующего месяца ограничения будут ежемесячно смягчаться на 0,4 млн баррелей в сутки, вплоть до полной отмены этих квот. Такое решение приняли на фоне восстановления мировых цен на нефть.

Само соглашение об ограничении добычи продлено с апреля по декабрь 2022 года, говорится в релизе ОПЕК по итогам встречи 18 июля.

В прошлом году из-за резкого падения цен на нефть в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Сейчас это сокращение понижено до 5,8 млн баррелей, а цены на нефть достигали рекордов с 2014 года. Сегодня, 18 июля, является выходным днем на рынках, поэтому торги не ведутся. Ценовой эффект от решения ОПЕК+ будет виден завтра, 19 июля.

Прошлые попытки согласовать объем сокращения добычи на август проваливались из-за разногласий между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией. Оба государства поддерживали постепенное сокращение ограничений, но не могли сойтись в объемах и принципах расчета.

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Следующая встреча ОПЕК+ и обсуждение квот планируются на начало сентября 2021 года.

Напомним, повышение цен на нефть стало одной из причин подорожания бензина в Украине. Сейчас на украинский оптовый рынок поступает горючее, произведенное из более дорогой нефти.