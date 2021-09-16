Експерт розповів, хто серед українців найбідніший

Найбіднішою категорією населення експерт назвала дітей

В Україні найбідніші не пенсіонери, а діти, до того ж чим більше дітей в родині, тим вищий ризик бідності.

Як розповіла завідувачка відділом дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Людмила Черенько виданню "ФАКТИ", ризик бідності стає вищим, починаючи з другої дитини в родині.

На її думку, у пенсіонерів незважаючи на невисокі пенсії все ж є дохід, на відміну від дітей, які ніколи не тягнуть за собою доходу. Тому гроші батьків відразу діляться на всіх членів родини.

Водночас фахівець уточнила, що пенсіонери старші за 75 років дійсно входять до групи ризику, бо вони найчастіше не можуть додатково заробляти.

"Це особливість не тільки України. Однак у нас це стає проблемою, тому що стандарти оплати праці надто низькі. Молоді батьки не мають можливості заробляти багато. Саме на старті їхньої трудової кар'єри припадає народження і виховання дітей", – розповіла кандидат економічних наук.

Вона зазначила, що високі ризики бідності мають ті родини, в яких є діти від 0 до 6 років.

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Що знижує ризик бідності

Як зазначила Людмила Черенько, фактор, який знижує ризик бідності, – наявність в родині хоча б однієї людини з вищою освітою. Водночас працювати за фахом їй зовсім не обов'язково, каже експерт.

Вона вважає, що люди, які здобули вищу освіту, володіють певними навичками, тому можуть швидше адаптуватися до нових умов і постійно розвиватися.

"З іншого боку, є й така думка, що люди, які за своєю природою активні і не згодні залишатися в невигідних умовах, шукають кращого, тому вони здобувають вищу освіту, зазвичай", – додала кандидат економічних наук.

Середня зарплата в Україні зросла

У червні 2021 року в Україні середня зарплата зросла до 14 313 грн (в порівнянні з 13 499 у травні).

Де були найвищі середні зарплати:

Київ – 20 455 грн. Донецька область – 14 988 грн. Київська область – 14 679 грн. Миколаївська область – 14 044 грн. Запорізька область – 13 895 грн.

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.