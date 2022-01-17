Економічні та дуже жаркі: які дрова краще купити для опалення

Які дрова вибрати для опалення / Фото: Колаж: Сьогодні

Для мешканців приватних будинків обігрівати своє житло дровами може бути набагато вигідніше, ніж природним газом. Особливо це актуально для жителів лісистих регіонів.

"Сьогодні" з'ясовували, які дрова найкраще підходять для опалення, і готові розповісти вам.

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Головним показником є так звана калорійність дров, тобто скільки вони виділяють тепла під час згоряння однакової кількості матеріалу.

У цьому разі найкраще вибирати дрова з твердих порід дерева, і рекордсменом є дуб.

Такі дрова мають тепловіддачу 2,100 кВт/год на 1 кубометр. Перевагою дуба є те, що він повільно горить і майже не містить смол, через які на димарі осідає сажа. Проте є у дубових дров і недолік – ціна, яка є однією з найвищих на популярні в Україні породи дерева.

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Ще одні популярні дрова – березові, вони помітно дешевші за дубові й майже не поступаються їм за тепловіддачею – 1,900 кВт/год на 1 кубометр, але водночас краще за сосну та осику.

Береза теж горить рівно і плавно, але на відміну від дуба виділяє смолисті речовини у значних обсягах, що осідають всередині димаря та на ваших легенях.

Сосну рідше використовують для обігріву приміщень, оскільки вміст смоли в ній рекордний, і через це дрова не тільки чадять, а й стріляють гарячими жаринами. Тепловіддача сосни становить 1,600 кВт/год на 1 кубометр.

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Погано горить тополя, хоча є досить поширеним видом дров. Такі породи часто додають у так званий мікс і змішують разом з вербою або вільхою.

Тепловіддача тополі становить 1,200 кВт/год на 1 кубометр, верби – 1,400 кВт/год на 1 кубометр, вільхи – 1500 кВт/год на 1 кубометр.

Ціни на дрова в Україні

Раніше ми вже досліджували ринок в країні та дізналися ціни на найпопулярніші дрова:

дуб – від 1300 до 1750 грн за куб (залежно від типу дров та обсягу замовлення);

за куб (залежно від типу дров та обсягу замовлення); верба – 1000 грн за куб;

за куб; береза – від 750 до 1600 грн за куб (залежно від типу дров та обсягу замовлення).

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