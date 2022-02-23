Економічний патріотизм: як зміняться податки та що буде з цінами в Україні

Зовнішня агресія Росії нарешті змусила владу звернути увагу на економіку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Схоже, що зовнішня агресія Росії нарешті змусила владу звернути увагу на економіку. 22 лютого президент виступив зі зверненням, в якому пообіцяв бізнесу податкові пільги, а простим людям зниження ПДВ на товари, які дорожчають найшвидше. Водночас депутати продовжують проштовхувати ідею підвищення ренти на газ українського видобутку.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, у чому полягатиме "економічний патріотизм" від Зеленського і кому він піде на користь.

Реклама

Нові обіцянки

Ще нещодавно президент заявляв, що жодної військової агресії з боку РФ Україна не бачить, а контролюючі органи фактично оголосили війну вітчизняному бізнесу. Але після визнання Росією незалежності ОРДЛО риторика влади змінилася.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував запуск у країні програми "економічного патріотизму". За його словами, держава піде на зниження низки податків і надасть бізнесу "пільги".

"Будуть запроваджені цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправки. Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", – заявив президент.

23 лютого Володимир Зеленський пообіцяв провести зустріч з ТОП-50 компаній великого бізнесу.

Реклама

"Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства розташовані на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Піднімати та зміцнювати Україну. Усі разом. Кожен на своєму фронті", – сказав Володимир Зеленський.

Що буде з пальним

Поки що єдина конкретика, яка прозвучала з вуст президента – намір влади знизити ПДВ на пальне. Щоправда, про те, до якого рівня це може бути зроблено президент не сказав.

Загалом, це правильне рішення. Пальне закладено у ціні всіх товарів, тому зниження ПДВ мінімізує вплив інфляції для всіх суб'єктів економіки, – каже економіст Данило Монін.

Як каже експерт ринку пального Сергій Куюн, цим шляхом уже пішли в Польщі. Там уряд знизив акциз під час продажу пального, прибрав податок з роздрібного продажу, а також знизив ПДВ на пальне з 23 до 8%.

Після цього у Польщі ціни впали за день на 12%. У нас же розклад з податків та зборів такий. За ціни бензину в 36 грн за літр, у бензин закладено 6 грн ПДВ та 7 грн акцизу. У дизельному пальному податки та збори становлять – 6 грн ПДВ та 4,50 грн акцизний збір, – каже Сергій Куюн.

Як бачите, простір для маневру уряд має. За повної відмови від податків можна здешевити пальне на 10-13 грн. Щоправда, повне скасування податків з пального виглядає малоймовірним. Але навіть зниження ПДВ з 20 до 10% може дозволити ненадовго знизити ціну на 3 грн.

Реклама

Водночас, невідомо чи вдасться зупинити зростання цін на бензин і дизель одним лише зниженням ПДВ. Справа в тому, що через можливий початок гарячої фази військового протистояння України та РФ, ціни на нафту на світових біржах за кілька днів злетіли з 90 доларів майже до 100 доларів. І котирування можуть продовжити зростання.

А тут ще й фактор ослаблення гривні проти долара є драйвером зростання роздрібних цін на АЗС. Сергій Куюн каже, що математика тут така – зростання курсу долара на гривню додає до кожного літра пального щонайменше 60-70 копійок у роздріб. До того ж, зростання вартості бареля нафти на 1 долар додає до роздрібної ціни пального ще близько 20 копійок.

Тобто подорожчання нафти на 10 доларів за барель збільшить ціну бензину відразу на 2 гривні, а просадка національної валюти на міжбанку – ще на 60-70 копійок. Якщо знизити ПДВ з 20% до 10%, то це дозволить лише компенсувати зростання цін через ці фактори.

Український газ обкладуть податками

Незважаючи на обіцянки президента про зниження податків, депутати не залишають спроб підвищити ренту для газовидобувних компаній.

На засіданні Комітету рекомендували парламенту ухвалити за основу і загалом проєкт закону №7038-д, який спрямований на перерозподіл доходів від видобутку українського газу, – заявив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Як це вписується у логіку "економічного патріотизму", сказати складно. З одного боку, президент говорить про зниження податків на бензин, 90% якого Україна імпортує, зокрема, і з РФ. З іншого боку, замість стимулювати нарощування видобутку власного газу, гроші у газодобувачів заберуть, щоб купити імпортне паливо, зокрема й російське, для закачування до сховищ наступного сезону.

На мій погляд, цей законопроєкт спрямований проти енергонезалежності України та працюватиме на підтримку економіки Росії, – каже Данило Монін.

Представники приватного газового бізнесу кажуть, що влада суперечить сама собі. Спершу обіцяють податкові пільги, а потім ініціюють підвищення податків.

Минулого року затвердило Національну економічну стратегію, де передбачені стимули для розвитку нафтогазовидобутку та водночас представляє законопроєкт, де пропонує підвищити ренту у 3-5 разів залежно від типу свердловин, – каже виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко.

За його словами, ініціативи щодо підвищення ренти за видобуток газу призведуть до зупинки інвестиційної діяльності в секторі та падіння обсягів видобутку власного газу. А це йде в розріз обіцянок президента, здобути енергетичну незалежність.

Раніше "Сьогодні" довідалися, які кроки Заходу допомогли б Україні пережити неспокійний час. Читайте також про те, що буде з цінами на продукти якщо повністю скасувати ПДВ на них.