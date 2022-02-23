Экономический патриотизм: как изменятся налоги и что будет с ценами в Украине

Внешняя агрессия России наконец-то заставила власть обратить внимание на экономику / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Украинская Википедия/FB

Похоже, что внешняя агрессия России наконец-то заставила власть обратить внимание на экономику. 22 февраля президент выступил с обращением, в котором пообещал бизнесу налоговые льготы, а простым людям снижение НДС на товары, которые дорожают быстрее всего. Вместе с тем, депутаты продолжают проталкивать идею повышения ренты на газ украинской добычи.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, в чем будет заключаться "экономический патриотизм" от Зеленского и кому он пойдет на пользу.

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Новые обещания

Еще совсем недавно президент заявлял, что никакой военной агрессии со стороны РФ Украина не видит, а контролирующие органы фактически объявили войну отечественному бизнесу. Но после признания Россией независимости ОРДЛО, риторика власти изменилась.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал запуск в стране программы "экономического патриотизма". По его словам, государство пойдет на снижение ряда налогов и предоставит бизнесу "льготы".

"Будут введены целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – заявил президент.

23 февраля Владимир Зеленский пообещал провести встречу с ТОП-50 компаний крупного бизнеса.

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"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Все вместе. Каждый на своем фронте", – сказал Владимир Зеленский.

Что будет с топливом

Пока что единственная конкретика, которая прозвучала из уст президента – намерение власти снизить НДС на топливо. Правду, о том, до какого уровня это может быть сделано, президент не сказал.

В целом, это правильное решение. Топливо заложено в цене всех товаров, поэтому снижение НДС минимизирует влияние инфляции для всех субъектов экономики, – говорит экономист Даниил Монин.

Как говорит эксперт топливного рынка Сергей Куюн, по этому пути уже пошли в Польше. Там правительство снизило акциз при продаже топлива, убрало налог с розничных продаж, а также снизило НДС на топливо с 23 до 8%.

После этого в Польше цены упали за день на 12%. У нас же расклад по налогам и сборам такой. При цене бензина в 36 грн за литр, в бензин заложено 6 грн НДС и 7 грн акциза. В дизельном топливе налоги и сборы составляют– 6 грн НДС и 4,50 грн акцизный сбор, – говорит Сергей Куюн.

Как видите, пространство для маневра у правительства есть. При полном отказе от налогов, можно удешевить топливо на 10-13 грн. Правда, полная отмена налогов с топлива выглядит маловероятной. Но даже снижение НДС с 20 до 10% может позволить ненадолго снизить цену на 3 грн.

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В то же время, неизвестно удастся ли остановить рост цен на бензин и дизель одним только снижением НДС. Дело в том, что из-за возможного начала горячей фазы военного противостояния Украины и РФ, цены на нефть на мировых биржах за несколько дней взлетели с 90 долларов почти до 100 долларов. И котировки могут продолжить рост.

А тут еще и фактор ослабления гривны против доллара работает драйвером роста розничных цен на АЗС. Сергей Куюн говорит, что математика здесь такова – рост курса доллара на гривну добавляет к каждому литру топлива минимум 60-70 копеек в рознице. Кроме того, рост стоимости барреля нефти на 1 доллар добавляет к розничной цене топлива еще около 20 копеек.

То есть, подорожание нефти на 10 долларов за баррель увеличит цену бензина сразу на 2 гривны, а просадка национальной валюты на межбанке – еще на 60-70 копеек. Если снизить НДС с 20% до 10%, то это позволит лишь компенсировать рост цен из-за этих факторов.

Украинский газ обложат налогами

Несмотря на обещания президента о снижении налогов, депутаты не оставляют попыток повысить ренту для газодобывающих компаний.

На заседании Комитета рекомендовали парламенту принять за основу и в целом проект закона №7038-д, который направлен на перераспределение доходов от добычи украинского газа, – заявил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как это вписывается в логику "экономического патриотизма", сказать сложно. С одной стороны, президент говорит о снижении налогов на бензин, 90% которого Украина импортирует, в том числе и из РФ. С другой стороны, вместо того, чтобы стимулировать наращивание добычи собственного газа, деньги у газодобытчиков заберут, чтобы купить импортное топливо, в том числе и российское, для закачки в хранилища на следующий сезон.

На мой взгляд, этот законопроект направлен против энергонезависимости Украины и будет работать на поддержу экономики России, – говорит Даниил Монин.

Представители частного газового бизнеса говорят, что власть противоречит сама себе. Сначала обещают налоговые льготы, а потом инициируют повышение налогов.

В прошлом году утвердило Национальную экономическую стратегию, где предусмотрены стимулы для развития нефтегазодобычи и вместе с тем представляет законопроект, где предлагает повысить ренту в 3-5 раз в зависимости от типа скважин, – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Артем Петренко.

По его словам, инициативы по повышению ренты за добычу газа приведут к остановке инвестиционной деятельности в секторе и падению объемов добычи собственного газа. А это идет в разрез обещаниям президента, обрести энергетическую независимость.

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