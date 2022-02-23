Доставляння "Новою поштою" та "Укрпоштою" – як розрахувати вартість

Детальна інструкція для розрахунку вартості доставки / Фото: Нова пошта, Колаж: Сьогодні

Відправляти поштою посилки – дуже поширена практика серед українців, яка може залишити дірку у вашій кишені, оскільки тарифи на доставляння ростуть, а в чеку може з’явитись несподівана сума за пакування.

"Сьогодні" розповідають, як заздалегідь розрахувати вартість пересилання Новою поштою та Укрпоштою.

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"Нова пошта"

Поштовий оператор має базові тарифи, які можна подивитись на сайті. Наприклад, доставляння посилки у поштомат коштує 35 грн, а пересилання документів по Україні – 45 грн.

Вартість доставляння в інших випадках залежить від ваги посилки та відстані до населеного пункту, куди ви її відправляєте. Також свою ціну має кожен окремий варіант пакування.

Щоб зорієнтуватися, можна скористатися сервісом "Нової пошти" – Вартість доставки.

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Тут можна обчислити вартість конкретного відправлення, врахувавши місце відправлення, пункт прибуття, вид посилки, її габарити та вагу, кількість місць в накладній, оголошену вартість, паковання, необхідність підйому нагору тощо.

Заповнивши усі ці пункти, потрібно натиснути кнопку "Розрахувати вартість".

"Укрпошта"

В "Укрпошти" також є постійні тарифи, які враховують пересилання, зважаючи на вагу посилки, її габарити, додаткові послуги тощо.

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Тут також досить складно розрахувати самому, оскільки в голові потрібно тримати одразу кілька показників. Для того, щоб це було простіше, можна скористатися сервісом Розрахунок вартості.

Потрібно вказати параметри та тип відправлення, маршрут, а потім натиснути "Розрахувати вартість".

Зауважте, що ця вартість все одно може змінитися у відділенні, оскільки оператор може наполягти на зміні паковання.

"Нова пошта" змінює тариф

З лютого поштовий оператор змінив тариф на одну з популярних послуг після численних звернень клієнтів.

Відтепер на так зване додаткове місце в накладній тариф знижено:

для відправлення посилки до 2 кг потрібно доплатити 10 гривень (замість 30);

за відправлення до 10 кг тариф становитиме 30 гривень (замість 50);

за посилку до 30 кг заплатити треба 70 грн (йдеться лише про посилку на додаткове місце).

"Сьогодні" також писали, як "Нова пошта" "реставрувала" старовинне крісло, і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні через коробку.