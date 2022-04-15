Достроковий вихід на пенсію чи прибавка – на що впливають шкідливі професії

Які пенсії отримають люди, які мали "шкідливі" професії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Робота за спеціальністю, яка входить до так званого Списку №2 зі шкідливими професіями, дає право дострокового виходу на пенсію, але не впливає на її розмір.

Про це повідомляє видання "На Пенсії", яке відповіло на лист своєї читачки.

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Жінка написала в редакцію, що має стаж 27,5 років, із яких понад 13 років – за Списком №2 (ливарник пластмас).

Вона звернулась за призначенням пенсії на пільгових умовах у 2004 році, але їй відмовили у достроковому виході на заслужений відпочинок.

"Вимагали підтвердити атестацію робочих місць, але таких документів я не знайшла і пільговий стаж мені не зарахували", – жаліється жінка.

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Пенсіонерка питає, як підтвердити свій стаж і отримати більшу пенсію. Консультант відповів, що професія ливарника пластмас дійсно входить до Списку №2, але така робота дає право лише на достроковий вихід на пенсію, але не впливає на її розрахунок.

"Якщо зараз ви доведете, що у вас є понад 10 років такого пільгового стажу, то це, на жаль, ані на копійку вашу пенсію не збільшить", – відповіли представники видання.

Пенсії під час війни

Деякі українці не можуть отримати пенсію звичним шляхом через бойові дії. Для них держава розробила спеціальний механізм отримання виплат.

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Якщо вам приходили гроші на банківську картку – нічого не зміниться і ви продовжите отримувати пенсію на рахунок.

А якщо ви забирали виплату на пошті чи отримували від поштаря, то Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Щоб ці гроші отримати, доведеться звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України.

"Сьогодні" також писали, у якій області окупанти вкрали всі гроші, що призначалися для пенсій і розповідали, як деякі українці можуть самі підвищити собі пенсію.