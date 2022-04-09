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О пенсиях и зарплатах забыть? К чему готовиться украинцам в апреле

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 апреля, 07:49
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Ситуация в апреле будет отличаться от состояния экономики в марте, особенно, если война продолжится и дальше
Украинцев ждут непростые времена
Украинцев ждут непростые времена / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за остановки части бизнеса в Украине, экспорта и импорта в бюджет могут возникнуть сложности. Выполнить свои социальные обязательства (пенсии, субсидии, зарплаты) и военные расходы можно среди всего благодаря помощи международных партнеров.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Так, в марте свои социальные обязательства удалось выполнить благодаря бизнесу, уплатившему налоги авансом, однако, чем дольше будет война в Украине, тем более катастрофическим будет влияние на экономику, на способность выполнять социальные функции. Долгая война приведет к падению уровня жизни, к падению состоятельности государства.

Мы не печатали деньги, мы не переживаем гиперинфляцию. У нас есть инструмент военных облигаций, сегодня ответственный бизнес выкупает эти ценные бумаги. Более 40 млрд уже привлекли в бюджет благодаря этому механизму. Это дает часть денег, которые позволяют компенсировать дефицит бюджета, – отметил премьер.

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