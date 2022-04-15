Досрочный выход на пенсию или прибавка – на что влияют вредные профессии

Какие пенсии получат люди, у которых были "вредные" профессии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Работа по специальности, которая входит в так называемый Список №2 с вредными профессиями, дает право досрочного выхода на пенсию, но не влияет на ее размер.

Об этом сообщает издание "На Пенсии", которое ответило на письмо своей читательницы.

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Женщина написала в редакцию, что имеет стаж 27,5 лет, из которых более 13 лет – по Списку №2 (литейщик пластмасс).

Она обратилась за назначением пенсии на льготных условиях в 2004 году, но ей было отказано в досрочном выходе на заслуженный отдых.

"Требовали подтвердить аттестацию рабочих мест, но таких документов я не нашла и льготный стаж мне не засчитали", – жалуется женщина.

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Пенсионерка спрашивает, как подтвердить свой стаж и получить большую пенсию. Консультант ответил, что профессия литейщика пластмасс действительно входит в Список №2, но такая работа дает право только на досрочный выход на пенсию, но не влияет на ее расчет.

"Если сейчас вы докажете, что у вас более 10 лет такого льготного стажа, то это, к сожалению, ни на копейку вашу пенсию не увеличит", – ответили представители издания.

Пенсии во время войны

Некоторые украинцы не могут получить пенсию обычным путем через боевые действия. Для них государство разработало специальный механизм получения выплат.

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Если вам приходили деньги на банковскую карту – ничего не изменится и вы продолжите получать пенсию на счет.

А если вы забирали выплату на почте или получали от почтальона, то Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Чтобы получить эти деньги, придется обратиться с паспортом и справкой с номером. РНОКПП (индивидуальный налоговый номер) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.

"Сегодня" также писали, в какой области оккупанты украли все деньги, что предназначались для пенсий и рассказывали, как некоторые украинцы могут сами повысить себе пенсию.