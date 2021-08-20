Частка сонячної енергії у США виросте до 40% вже через 14 років. Зараз вона становить 3%

У США хочуть активно розвивати сонячну енергетику / Фото: Pixabay

Сонячна енергетика у США буде забезпечувати понад 40% енергоспоживання вже 2035 року тоді як зараз частка сонячної енергії становить лише 3%.

Такий план передбачений в меморандумі про перспективи розвитку сонячної енергетики, який опублікувало Міненерго США. У документі зазначається, що:

сонячна фотоелектрична енергетика є найбільш швидкозростаючим сектором енергетики в країні: її потужність зросла з 2,5 ГВт (постійного струму) в 2010 році до 100 ГВт в 2021-м;

розгортання сонячної енергетики необхідно прискорити в 3-4 рази в порівнянні з теперішніми темпами до 2030 року, щоб зробити енергетичний сектор вуглецево-нейтральним;

якщо це вдасться, сонячна енергія буде забезпечувати понад 40% споживання електроенергії до 2035 року.

Інвестиції зростають

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як сонце і вітер, прискорюється не тільки у США, але і по всьому світу. Глобальні інвестиції в цю сферу за перші шість місяців 2021 року склали 174 млрд доларів. Це на 1,8% вище, ніж в першому півріччі минулого року. Показник є рекордним за всю історію, свідчать дані BloombergNEF.

Втім, за даними аналітиків, теперішніх темпів інвестування в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) однаково недостатньо для істотного уповільнення зростання викидів СО 2 . При цьому деякі розвинені країни розраховують досягти вуглецевої нейтральності вже до 2050 року.

Реклама

Читайте інші матеріали за темою:

А про те, як виглядає перший у світі підвісний потяг зі скляною підлогою, який працює на зеленій енергії, дізнавайтеся з відеосюжету: