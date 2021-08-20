Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

Частка сонячної енергії у США виросте до 40% вже через 14 років. Зараз вона становить 3%

Ксенія Капустинська
20 серпня, 16:02
Для досягнення амбітної "зеленої" цілі американського уряду доведеться прискорити розвиток ВДЕ

У США хочуть активно розвивати сонячну енергетику / Фото: Pixabay

Сонячна енергетика у США буде забезпечувати понад 40% енергоспоживання вже 2035 року тоді як зараз частка сонячної енергії становить лише 3%.

Такий план передбачений в меморандумі про перспективи розвитку сонячної енергетики, який опублікувало Міненерго США. У документі зазначається, що:

  • сонячна фотоелектрична енергетика є найбільш швидкозростаючим сектором енергетики в країні: її потужність зросла з 2,5 ГВт (постійного струму) в 2010 році до 100 ГВт в 2021-м;
  • розгортання сонячної енергетики необхідно прискорити в 3-4 рази в порівнянні з теперішніми темпами до 2030 року, щоб зробити енергетичний сектор вуглецево-нейтральним;
  • якщо це вдасться, сонячна енергія буде забезпечувати понад 40% споживання електроенергії до 2035 року.

Інвестиції зростають

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як сонце і вітер, прискорюється не тільки у США, але і по всьому світу. Глобальні інвестиції в цю сферу за перші шість місяців 2021 року склали 174 млрд доларів. Це на 1,8% вище, ніж в першому півріччі минулого року. Показник є рекордним за всю історію, свідчать дані BloombergNEF.

Втім, за даними аналітиків, теперішніх темпів інвестування в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) однаково недостатньо для істотного уповільнення зростання викидів СО2. При цьому деякі розвинені країни розраховують досягти вуглецевої нейтральності вже до 2050 року.

Реклама

Читайте інші матеріали за темою:

А про те, як виглядає перший у світі підвісний потяг зі скляною підлогою, який працює на зеленій енергії, дізнавайтеся з відеосюжету:

Реклама