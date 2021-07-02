Цілий острів в Хорватії повністю перейде на зелену енергію

Це найбільший острів в Адріатичному морі. Його жителі впевнені, що зможуть повністю покрити свої енергопотреби за рахунок сонячних станцій

Жителі острова Крк сповнені планів на зелений перехід / Фото: Wikipedia, Сьогодні

Найбільший острів в Адріатичному морі – хорватський Крк – перейде на самозабезпечення зеленої енергією вже до 2030 року. Наразі регіон виробляє 10% від запланованого обсягу зеленої енергії. "Світло" отримують за допомогою сонячних панелей, а кількість малих електростанцій щорічно збільшується.

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Кілька років тому місцеві екологи замовили в Німеччині техніко-економічне обґрунтування, яке показало, що в майбутньому Крк стане енергонезалежним, пише Reuters. Фінансування буде надходити з муніципальних бюджетів острова і Європейського Союзу в поєднанні з інвестиціями громадян і місцевих фірм.

"Окрім 100 мегават енергії, що отримуються з поновлюваних джерел, ми впроваджуємо систему розумного енергопостачання, переводимо транспорт і суда на зелене паливо. Але найголовніше – у нас на острові є консенсус серед політиків, бізнесу та жителів для здійснення найамбітніших цілей", – розповів Вейран Пірсич, член місцевої екологічної групи.

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На острові, дійсно, широко поширені електромобілі та велосипеди. Таким способом місцеві оператори закликають любителів екотуризму відвідати Крк. За словами екологів, такий підхід може стати прикладом для інших країн Середземномор'я. Адже, згідно з останніми дослідженнями, 25% мандрівників у всьому світі уважно стежать за тим, як їхня подорож вплине на навколишнє середовище.

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Пірсич пояснив, що рішення сконцентруватися на сонячній енергетиці було не випадковим. На острові Крк круглий рік світить яскраве сонце. Крім того, споживання енергії найсильніше виростає саме в сонячні дні – це зручно для розподілу виробленої електрики.

"В даний час ми виробляємо відносно мало, але набагато важливіше те, що цей процес неможливо зупинити ... Ми віримо, що це майбутнє", – додав Пірсич.

Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

Про плани перейти на зелену енергію заявили і влада Франції – країна шість можливих сценаріїв розвитку електроенергетики до 2050 року.

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