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Цілий острів в Хорватії повністю перейде на зелену енергію

2 липня 2021 14:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Це найбільший острів в Адріатичному морі. Його жителі впевнені, що зможуть повністю покрити свої енергопотреби за рахунок сонячних станцій

Жителі острова Крк сповнені планів на зелений перехід

Жителі острова Крк сповнені планів на зелений перехід / Фото: Wikipedia, Сьогодні

Найбільший острів в Адріатичному морі – хорватський Крк – перейде на самозабезпечення зеленої енергією вже до 2030 року. Наразі регіон виробляє 10% від запланованого обсягу зеленої енергії. "Світло" отримують за допомогою сонячних панелей, а кількість малих електростанцій щорічно збільшується.

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Кілька років тому місцеві екологи замовили в Німеччині техніко-економічне обґрунтування, яке показало, що в майбутньому Крк стане енергонезалежним, пише Reuters. Фінансування буде надходити з муніципальних бюджетів острова і Європейського Союзу в поєднанні з інвестиціями громадян і місцевих фірм.

"Окрім 100 мегават енергії, що отримуються з поновлюваних джерел, ми впроваджуємо систему розумного енергопостачання, переводимо транспорт і суда на зелене паливо. Але найголовніше – у нас на острові є консенсус серед політиків, бізнесу та жителів для здійснення найамбітніших цілей", – розповів Вейран Пірсич, член місцевої екологічної групи.

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На острові, дійсно, широко поширені електромобілі та велосипеди. Таким способом місцеві оператори закликають любителів екотуризму відвідати Крк. За словами екологів, такий підхід може стати прикладом для інших країн Середземномор'я. Адже, згідно з останніми дослідженнями, 25% мандрівників у всьому світі уважно стежать за тим, як їхня подорож вплине на навколишнє середовище.

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Пірсич пояснив, що рішення сконцентруватися на сонячній енергетиці було не випадковим. На острові Крк круглий рік світить яскраве сонце. Крім того, споживання енергії найсильніше виростає саме в сонячні дні – це зручно для розподілу виробленої електрики.

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"В даний час ми виробляємо відносно мало, але набагато важливіше те, що цей процес неможливо зупинити ... Ми віримо, що це майбутнє", – додав Пірсич.

Нагадаємо, в цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

Про плани перейти на зелену енергію заявили і влада Франції – країна шість можливих сценаріїв розвитку електроенергетики до 2050 року.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео:

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