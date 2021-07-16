Долар завмер на тиждень, євро знову подешевшав – курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 16 липня

Долар за тиждень не змінився в ціні / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 16 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,29 грн;

1 євро – 32,24 грн;

1 злотий – 7,04 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара знизився на копійку. Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 9 по 16 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що в найближчому майбутньому можлива короткострокова девальвація гривні.

Курс євро теж знизився на копійку після падіння на 12 копійок днем раніше. Євровалюта залишилася на мінімумі з кінця серпня 2020 року, тобто майже за 11 місяців.

Вартість 10 російських рублів 16 липня зросла на копійку. А польський злотий, так само як долар і євро, подешевшав на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 15 липня, долар на міжбанку впав в ціні на чотири копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,26/27,28 грн (купівля/продаж). Євровалюта втратила в ціні шість копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,21/32,24 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.