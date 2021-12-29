Долар в Україні зупинився – курс НБУ

НБУ розрахував новий курс долара та євро / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 29 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,22 грн;

1 євро – 30,84 грн;

1 злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем , долар подешевшав на одну копійку, а євро подорожчав на дві. Курс злотого став вищим на одну копійку, а курс рублів залишився таким самим.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

28 грудня долар подешевшав на чотири копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,2/27,22 грн (купівля/продаж).

Євро подешевшав на вісім копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,76/30,79 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом долара у 2022 році

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, у 2022 році валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

На його думку, оптимістичних прогнозів зростання української гривні у 2022 році наразі немає. Він вважає, що інвестиційна привабливість України через геополітичні ризики буде низькою протягом усього року.

Як ми писали раніше, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.