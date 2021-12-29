Доллар в Украине застопорился – курс НБУ

НБУ рассчитал новый курс доллара и евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 29 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,22 грн;

1 евро – 30,84 грн;

1 злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на одну копейку, а евро подорожал на две. Курс злотого стал выше на одну копейку, а курс рублей остался таким же.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

28 декабря доллар подешевел на четыре копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,2/27,22 грн (покупка/продажа).

Евро подешевел на восемь копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,76/30,79 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом доллара в 2022 году

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.

По его мнению, оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Он считает, что инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

Как мы писали ранее, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.