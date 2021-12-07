Долар знову рвонув угору: якого курсу чекати найближчим часом

Що буде із курсом 7 грудня? / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 7 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,38 грн;

1 євро – 30,90 грн;

1 злотий – 6,72 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 3 грудня, курс долара піднявся в ціні на 8 копійок, як і євро, російський рубль впав на 1 копійку, а польський злотий зріс на 1 копійку.

Реклама

Що відбувається із курсом долара?

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, на валютному ринку продовжує зростати напруга, пов'язана з деякими факторами:

інвесторів хвилює інформація про подробиці можливого плану вторгнення РФ до України;

запланована онлайн-зустріч Байдена та Путіна також викликає побоювання та є основним драйвером настроїв;

складна ситуація в енергетичному секторі, яка підвищує попит на валюту ;

; позов китайських інвесторів проти України на 4,5 млрд доларів через "Мотор Січ".

Експерт припускає, що найближчим часом гривня знизиться щодо долара та торгуватиметься в діапазоні 27,4-27,5 гривні за долар.

"Сьогодні" також розповідали, як ситуацію зі стрімким падінням гривні пояснюють у Національному банку, і писали, що буде з курсом валют перед Новим роком.