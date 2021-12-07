Доллар снова рванул вверх: какого курса ждать в ближайшее время

Что будет с курсом 7 декабря? / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 7 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,38 грн;

1 евро – 30,90 грн;

1 злотый – 6,72 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 3 декабря, курс доллара поднялся в цене на 8 копеек, как и евро, российский рубль упал на 1 копейку, а польский злотый вырос на 1 копейку.

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Что происходит с курсом доллара?

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, на валютном рынке продолжает расти напряжение, связанное с некоторыми факторами:

инвесторов волнует информация о подробностях возможного плана вторжения РФ в Украину;

запланированная онлайн-встреча Байдена и Путина также вызывает опасения и является главным драйвером настроений;

сложная ситуация в энергетическом секторе, которая повышает спрос на валюту ;

; иск китайских инвесторов против Украины на 4,5 млрд долларов из-за "Мотор Сич".

Эксперт предполагает, что в ближайшее время гривня снизится относительно доллара и будет торговаться в диапазоне 27,4-27,5 гривни за доллар.

"Сегодня" также рассказывали, как ситуацию со стремительным падением гривни объясняют в Национальном банке, и писали, что будет с курсом валют перед Новым годом.