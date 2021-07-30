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Долар знову розвернувся – офіційний курс валют

30 липня, 16:37

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 липня

Долар знову подешевшав / Фото: уніан, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 2 серпня:

30.0702.08зміна
1 долар США26,89 грн26,82 грн - 0,07
1 євро31,92 грн31,82 грн - 0,10

У порівнянні зі значеннями 30 липня курс долара знизився на сім копійок. Напередодні долар підвищився на три копійки, і це стало першим підвищенням курсу з 21 липня.

За останній тиждень – з 26 липня по 2 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки. Долар залишився в районі річних мінімумів. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

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Курс євро знизився більш помітно – на 10 копійок. Але і підвищення напередодні було теж куди більш істотним, ніж у долара – зростання становило 22 копійки.

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Як змінювався курс долара в Україні

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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