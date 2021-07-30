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Доллар снова развернулся – официальный курс валют

30 июля, 16:37

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 июля

Доллар снова подешевел / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 2 августа:

30.0702.08Изменение
1 доллар США26,89 грн26,82 грн- 0,07
1 евро31,92 грн31,82 грн- 0,10

По сравнению со значениями 30 июля курс доллара снизился на семь копеек. Накануне доллар повысился на три копейки, и это стало первым повышением курса с 21 июля.

За последнюю неделю – с 26 июля по 2 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки. Доллар остался в районе годовых минимумов. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

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Курс евро снизился более заметно – на 10 копеек. Но и повышение накануне было тоже куда более существенным, чем у доллара – рост составлял 22 копейки.

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Как менялся курс доллара в Украине

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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