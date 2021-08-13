Долар знову пішов униз – курс валют НБУ

Долар знову подешевшав

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 13 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,77 грн;

1 євро – 31,42 грн;

1 злотий – 6,85 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на три копійки. Попереднього банківського дня "зелений" дорожчав – це стало першим зростанням курсу за чотири дні. За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти аж на 17 копійок. Але, за прогнозами, нинішнє зміцнення гривні теж не протримається довго, і курс долара перевищить 27 гривень.

Курс євро підвищився ще на копійку після зростання на п'ять днем раніше. Загалом європейська валюта все ж знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

Вартість 10 російських рублів зросла на дві копійки. А польський злотий знову майже не змінився в ціні.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У четвер, 12 серпня, вартість валюти на міжбанку трохи знизилася:

Долар подешевшав на п'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,73/26,75 грн (купівля/продаж).

Євровалюта впала в ціні на сім копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,35/31,38 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.