Долар впав, євро обвалився до мінімуму за рік – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 26 липня

Долар та євро різко подешевшали / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 26 липня:

23.07 26.07 Зміна 1 долар США 27,19 грн 27,05 грн - 0,14 1 євро 32,03 грн 31,85 грн - 0,18

У порівнянні зі значеннями 23 липня курс долара просів відразу на 14 копійок. У попередній банківський день "зелений" знизився на п'ять копійок. Зміцнення гривні пов'язане з рішенням НБУ підвищити облікову ставку – це робить більш вигідним вкладення нерезидентів в українські держоблігації. Крім того, за даними Finstop, на зміцнення гривні вплинули:

рішення НБУ менше купувати валюту в резерви;

розміщення Україною єврооблігацій на 500 млн доларів;

активні продажі валюти з боку спекулянтів.

За тиждень – з 19 по 26 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 18 копійок. Американська валюта знаходиться на мінімумі з середини червня.

Реклама

Курс євро впав на 18 копійок і пробив вниз психологічну позначку в 32 гривні. Це сталося вперше з 22 липня 2020 року.

Читайте також: ПриватБанк дозволив грошові перекази без номера картки

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: