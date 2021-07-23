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Долар впав, євро обвалився до мінімуму за рік – офіційний курс

23 липня, 16:24

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 26 липня

Долар та євро різко подешевшали / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 26 липня:

23.0726.07Зміна
1 долар США27,19 грн27,05 грн - 0,14
1 євро32,03 грн31,85 грн - 0,18

У порівнянні зі значеннями 23 липня курс долара просів відразу на 14 копійок. У попередній банківський день "зелений" знизився на п'ять копійок. Зміцнення гривні пов'язане з рішенням НБУ підвищити облікову ставку – це робить більш вигідним вкладення нерезидентів в українські держоблігації. Крім того, за даними Finstop, на зміцнення гривні вплинули:

За тиждень – з 19 по 26 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 18 копійок. Американська валюта знаходиться на мінімумі з середини червня.

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Курс євро впав на 18 копійок і пробив вниз психологічну позначку в 32 гривні. Це сталося вперше з 22 липня 2020 року.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Джерело: Сьогодні

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