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Доллар рухнул, евро обвалился до минимума за год – официальный курс

23 июля, 16:24

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 26 июля

Доллар и евро резко подешевели / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 июля:

23.0726.07Изменение
1 доллар США27,19 грн27,05 грн- 0,14
1 евро32,03 грн31,85 грн- 0,18

По сравнению со значениями 23 июля курс доллара просел сразу на 14 копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" снизился на пять копеек. Укрепление гривни связано с решением НБУ повысить учетную ставку – это делает более выгодным вложения нерезидентов в украинские гособлигации. Кроме того, по данным Finstop, на укрепление гривни повлияли:

За неделю – с 19 по 26 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 18 копеек. Американская валюта находится на минимуме с середины июня.

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Курс евро упал на 18 копеек и пробил вниз психологическую отметку в 32 гривни. Это произошло впервые с 22 июля 2020 года.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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