Долар різко розвернувся: що буде з валютою на початку року

Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 5 січня:

31.12 5.01 Зміна 1 долар США 27,28 грн 27,3 грн +0,02 1 євро 30,92 грн 30,77 грн -0,15

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 31 грудня, долар подорожчав на дві копійки, а євро, навпаки, подешевшав на 15 копійок.

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Що буде з курсом на початку 2022 року

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Він вважає, що прогнози щодо розвитку ситуації для валютного ринку з погляду відносин між Україною та імпортерами енергоресурсів будуть ключовими для розуміння того, чи піде гривня вище 40 за долар.

Експерт рекомендує українцям не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

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"Сьогодні" також писали, що буде з цінами, безробіттям та курсом долара у першому кварталі 2022 року.