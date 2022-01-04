Доллар резко развернулся: что будет с валютой в начале года

Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 5 января:
|31.12
|5.01
|Изменение
|1 доллар США
|27,28 грн
|27,3 грн
|+0,02
|1 евро
|30,92 грн
|30,77 грн
|-0,15
По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 31 декабря, доллар подорожал на две копейки, а евро, наоборот, подешевел на 15 копеек.
Что будет с курсом в начале 2022 года
Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.
Он считает, что прогнозы относительно развития ситуации для валютного рынка с точки зрения отношений между Украиной и импортерами энергоресурсов будут ключевыми для понимания того, пойдет ли гривня выше 40 за доллар.
Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.
"Сегодня" также писали, что будет с ценами, безработицей и курсом доллара в первом квартале 2022 года.