Долар пішов угору. Купуємо валюту – чи вже пізно?

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Короткий післясвятковий тиждень підніс неприємний сюрприз тим, хто продовжує вірити в міцну гривню: долар несподівано і досить швидко почав дорожчати. За два дні він подолав позначку 27 гривень в продажу, а в суботу додав ще п'ять копійок. Що це – дострокове осіннє зміцнення, яке прогнозували фінансові аналітики з вересня, чи ситуативне зростання курсу?

Нагадаємо: рік тому курс долара пішов вгору вже в середині серпня і за місяць зріс на 90 копійок, до 28,30 грн/долар. Чому долар почав міцнішати і чого очікувати на стику літа і осені, розібралися "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

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Що сталося з курсом за тиждень

Стабільність курсу на вихідні і свята продовжилася на перший робочий день, середу, але несподівано закінчилася в четвер – долар помітно подорожчав. До п'ятниці готівковий долар в продажу подолав рубіж 27 грн/долар (+20 коп. за тиждень), а в купівлі дійшов до 26,81 (теж +20 коп.). У суботу, яка була робочою, курс зріс до 27,06 в продажу і 26,86 в купівлі. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) залишався на місці: 19-20 копійок.

Максимальний курс, за яким можна було минулої суботи здати готівковий долар, – 26,95 грн (на 19 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,99 грн (на 22 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, зазвичай, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу – 27,05 грн/долар і вище.

Нацбанк не змінював курс протягом п'яти днів, на шостий день – четвер – послабив гривню на 4 копійки, в п'ятницю – ще на 6 копійок, до 26,77 грн / дол. На робочу суботу, 28 серпня, регулятор послабив гривню відразу на 16 копійок, до 26,93 грн/долар. На понеділок, 30 серпня, Нацбанк зберіг курс 26,93 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Олег Пендзин констатував, що очікувана осіння девальвація гривні почалася на тиждень раніше. Головна причина – "подарунок" у вигляді допомоги від МВФ на суму 2,7 млрд доларів, що, за словами експерта, повністю нівелює ризики проходження пікових виплат цього року за зовнішніми зобов'язаннями у вересні (2,9 млрд доларів).

"Про те, що нам дадуть допомогу, стало відомо ще в липні, – нагадав Олег Пендзин. – У Мінфіні підрахували: цих грошей вистачить, щоб розрахуватися за боргами, тому збирати для виплат валюту, випускаючи цінні папери на десятки мільярдів гривень під грабіжницькі 10-12% річних недоцільно. В результаті пропозиція валюти на міжбанку з боку основних покупців наших ОВДП – нерезидентів – значно знизилася. Що і призвело до перевищення попиту на валюту над її пропозицією. Результат – девальвація гривні, яку Нацбанк тепер намагається пом'якшити, продаючи на міжбанку долари".

Андрій Шевчишин зазначив, що курс гривні на міжбанку після стрімкого ослаблення в четвер продовжив у п'ятницю знижуватися, торгуючись поблизу 26,91 грн за долар. Щоб не допустити подальшого ослаблення гривні, Нацбанк вийшов з пропозицією продажу долара по 26,94 грн.

"Основний тиск на гривню надають нерезиденти, які ведуть активне скуповування валюти, – говорить Андрій Шевчишин. – Пропозицію валюти забезпечили держкомпанії. Загалом з початку серпня нерезиденти скоротили портфелі ОВДП на 5,4 млрд грн, для порівняння: у липні відтік становив 3,6 млрд грн. Нерезиденти орієнтуються на світове зміцнення долара, пов'язане з посиленням риторики ФРС США і можливе згортання стимулювання американської економіки. Це змушує інвесторів закривати ризикові позиції, в тому числі виходячи з українських цінних паперів. Ймовірно, цей тренд збережеться".

Олександр Охріменко не згоден, що почалася традиційна осіння девальвація гривні. На його думку, її ослаблення короткочасне і викликане закінченням місяця.

Як роз'яснив Охріменко, наприкінці кожного місяця пропозиція валюти на ринку знижується, бо експортери отримують з бюджету відшкодування ПДВ (в гривнях) і їм не треба продавати валюту для забезпечення поточних витрат усередині країни. Також почали проявляти активність імпортери перед діловим періодом осені. Вони, не бажаючи втратити можливість придбати дешевий долар, докуповують валюту. І ще один фактор – ринок і спекулянти орієнтуються на традиційні сезонні тренди, в яких гривня зазвичай до кінця серпня починає девальвувати.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів відрізняються.

Олег Пендзин впевнений, що гривня продовжить слабшати, як зазвичай буває восени.

"Рубіж 27 гривень за долар буде подолано в купівлі, а в продажу може бути 27,20 і вище, все залежить від того, чи почне населення скуповувати валюту, побоюючись подальшого подорожчання", – прогнозує Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин також бачить ослаблення гривні.

"У найближчій перспективі гривня може ще трохи знизитися і попрямує в зону 27 грн за долар, щоб протестувати цей психологічний рівень знизу, йдеться про міжбанківський ринок", – уточнив Андрій Шевчишин.

Це означає, що в готівковому продажі курс буде близько 27,20 грн/долар.

Олександр Охріменко хоча і не вірить, що тренд на ослаблення гривні буде довгостроковим, але на стику серпня та вересня також прогнозує коротке ослаблення гривні. За його оцінкою, курс збережеться близько 27 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко не бачить підстав для значної, до 28 гривень, девальвації гривні не тільки у вересні, але і далі.

Тому він підтвердив свій прогноз: "У вересні гривневі вклади, як і раніше, залишаються вигіднішими валютних заначок".

Олег Пендзин також не рекомендує інвестувати у валюту, але з іншої причини.

"Тим, хто купує про запас 100-200 доларів, сподіваючись зберегти заощадження, краще купити на ці гроші продукти з великим терміном зберігання – крупи, цукор, консерви, каву тощо,- оскільки що інфляція до кінця року прискориться, і тоді повсякденна їжа коштуватиме дорожче, ніж зараз", – роз'яснив Олег Пендзин.

А ось Андрій Шевчишин, як і раніше, вважає доцільними довгострокові валютні накопичення.

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