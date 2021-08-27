Гра на підвищення триває. Що відбувається з доларом на міжбанку

Останнє зростання котирувань провокує нові спроби підняти курс, кажуть аналітики

Долар знову подешевшав / Фото: AFP, Сьогодні

Долар 27 серпня після того, як за офіційним курсом почав зростати, подорожчав і на міжбанку – до 26,92-26,94.

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Як кажуть аналітики Minfin, на торгах по долару попит активно перевищує пропозицію.

"Поки гра "на підвищення" з боку окремих великих продавців і спекулянтів триває", – зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом із експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав від 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – від 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

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Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: