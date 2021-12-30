Долар пішов на різкий розворот: що буде з курсом найближчим часом

Що буде з курсом 31 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 31 грудня:

30.12 31.12 Зміна 1 долар США 27,20 грн 27,27 грн +0,07 1 євро 30,77 грн 30,92 грн +0,15

Порівняно з курсом на четвер, 30 грудня, долар піднявся на сім копійок, а євро подорожчав на 15.

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Що буде з доларом найближчим часом?

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов заявив, що у вівторок відбувся останній у році, що минає, аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП, під час якого до держбюджету було залучено 15,01 млрд. грн.

"Успіху розміщення не завадила відсутність нерезидентів. Останні за цей рік збільшили свої вкладення в ОВДП на 7,27 млрд грн – до 92,56 млрд, зміцнивши курс української національної валюти", – зазначає експерт.

На результаті позитивно позначилися експортери, валютні перекази трудових мігрантів і залучення Кабміном зовнішніх позик, послуживши однією з причин, з яких гривня стала однією з найстабільніших валют серед країн з економікою, що розвивається.

"Вважаю, що наступного після настання нового року тижня долар США щодо гривні торгуватиметься в ціновому каналі 27,05-27,25 грн. Єдина європейська валюта у свою чергу – у межах 30,85-31,05 грн", – прогнозує Гойлов.

Раніше "Сьогодні" писали, чи можуть заробітчани "обвалити" курс долара і що відбуватиметься на валютному ринку 2022 року.