Доллар пошел на резкий разворот: что будет с курсом в ближайшее время

Что будет с курсом 31 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 30 декабря:
|29.12
|30.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,20 грн
|27,27 грн
|+0,07
|1 евро
|30,77 грн
|30,92 грн
|+0,15
По сравнению с курсом на четверг, 30 декабря, доллар поднялся на семь копеек, а евро подорожал на 15.
Что будет с долларом в ближайшее время?
В эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex, Андрей Гойлов заявил, что во вторник состоялся последний в уходящем году аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, в ходе которого в госбюджет было привлечено 15,01 млрд грн.
"Успеху размещения не помешало отсутствие нерезидентов. Последние за этот год увеличили свои вложения в ОВГЗ на 7,27 млрд грн – до 92,56 млрд, укрепив курс украинской национальной валюты", – отмечает эксперт.
На результате положительно сказались экспортеры, валютные переводы трудовых мигрантов и привлечение Кабмином внешних займов, послужив одной из причин по которым гривна стала одной из самых стабильных валют среди стран с развивающейся экономикой.
"Полагаю, что на предстоящей после наступления нового года неделе доллар США относительно гривны будет торговаться в ценовом канале 27,05-27,25 грн. Единая европейская валюта, в свою очередь, – в пределах 30,85-31,05 грн", – прогнозирует Гойлов.
Ранее "Сегодня" писали, могут ли заробитчане "обвалить" курс доллара и что будет происходить на валютном рынке в 2022 году.