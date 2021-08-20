Долар підріс перед Днем Незалежності – офіційний курс

/ Фото: Getty Images, прес-центр НБУ
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 25 серпня – перший робочий день після довгих вихідних з нагоди Дня Незалежності:
|20.08
|25.08
|Зміна
|1 долар США
|26,65 грн
|26,67 грн
|+ 0,02
|1 євро
|31,17 грн
|31,13 грн
|- 0,05
Курс долара виріс на дві копійки в порівнянні зі значеннями 20 серпня. За тиждень – з 18 по 25 серпня – курс практично не змінився, гривня зміцніла по відношенню до американської валюти за все на копійку. Аналітики також відзначили, що попит і пропозиція валюти на міжбанку опинилися в дуже хиткій рівновазі.
Курс євро знизився ще на п'ять копійок після зниження на сім копійок вдень раніше. І долар, і євро тримаються на мінімумах з середини літа 2020 року, тобто за 13 місяців.
Як змінювався курс долара
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: