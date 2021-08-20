Доллар подрос перед Днем Независимости – официальный курс

/ Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 25 августа – первый рабочий день после длинных выходных по случаю Дня Независимости:

20.08 25.08 Изменение 1 доллар США 26,65 грн 26,67 грн + 0,02 1 евро 31,17 грн 31,13 грн - 0,05

Курс доллара вырос на две копейки по сравнению со значениями 20 августа. За неделю – с 18 по 25 августа – курс практически не изменился, гривня окрепла по отношению к американской валюте всего на копейку. Аналитики также отметили, что спрос и предложение валюты на межбанке оказались в очень шатком равновесии.

Курс евро снизился еще на пять копеек после снижения на семь копеек днем ранее. И доллар, и евро держатся на минимумах с середины лета 2020 года, то есть за 13 месяцев.

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Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: