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На межбанке воцарилось шаткое равновесие: что ждет доллар

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
20 августа, 13:18
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Национальный банк Украины пока старается не вмешиваться в ситуацию на валютном рынке
Доллар дорожает
Доллар дорожает / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 20 августа после того, как замер по официальному курсу, подрос на межбанке до 26,68-26,7 грн. Противостояние интересов крупных продавцов и покупателей на валютном рынке усилилось. Спрос и предложение находятся в очень шатком равновесии, объяснили аналитики Minfin. Поэтому курс может резко измениться в любую сторону – в зависимости от перекоса на межбанке.

"НБУ постарается сегодня в ситуацию не вмешиваться, но при значительных перекосах спроса и предложения — выйдет на рынок со своими стандартными 5 млн долларов", – считают специалисты.

Как изменился курс доллара на межбанке за месяц

Прогноз на сегодня

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Котировки межбанка, по расчетам Minfin, будут в пределах 26,55-26,75 грн/долл. и 31-31,35 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

  • Доллар: 26,5-26,85 грн в банках и обменниках финкомпаний;
  • Евро: 30,85-31,5 грн в банках, 31,1-31,45 – в обменниках финкомпаний.

Напомним, ранее мы разобрались, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

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А мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете:

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