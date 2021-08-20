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На міжбанку запанувала хитка рівновага: що чекає на долар

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
20 серпня, 13:18
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Національний банк України поки намагається не втручатися в ситуацію на валютному ринку
Долар дорожчає
Долар дорожчає / Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 20 серпня після того, як завмер за офіційним курсом, підріс на міжбанку до 26,68-26,7 грн. Протистояння інтересів великих продавців і покупців на валютному ринку посилилося. Попит і пропозиція перебувають у дуже хиткій рівновазі, пояснили аналітики Minfin. Тому курс може різко змінитися в будь-яку сторону – залежно від перекосу на міжбанку.

"НБУ постарається сьогодні в ситуацію не втручатися, але при значних перекосах попиту і пропозиції – вийде на ринок зі своїми стандартними 5 млн доларів", – вважають фахівці.

Як змінився курс долара на міжбанку за місяць

Прогноз на сьогодні

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Котирування міжбанку, за розрахунками Minfin, будуть в межах 26,55-26,75 грн/дол. і 31-31,35 грн/євро.

Готівковий курс очікується таким:

  • Долар: 26,5-26,85 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;
  • Євро: 30,85-31,5 грн в банках, 31,1-31,45 – в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, раніше ми розібралися, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

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А думку ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дивіться в сюжеті:

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