День Незалежності: як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк і ПУМБ

Банки визначилися з графіком роботи банківської системи в зв'язку з перенесенням робочих днів 2021 року

ПриватБанк і Ощадбанк змінили графік роботи на День Незалежності. Колаж: "Сьогодні".

У святкові дні на День Незалежності відділення ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ визначили графік роботи у зв'язку з перенесенням робочих днів у серпні.

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На День Незалежності буде чотири вихідних поспіль, з 21 серпня по 24 серпня включно. Робочий день понеділка, 23 серпня, перенесено на суботу, 28 серпня.

Як працюватиме ПриватБанк

За графіком з 21 серпня по 24 серпня ПриватБанк буде на вихідних. Цими днями можна отримати тільки онлайн-консультацію або зв'язатися з оператором. Робочий день понеділка, 23 серпня, перенесено на суботу, 28 серпня.

Як працюватиме Ощадбанк

Графік роботи більшості відділень Ощадбанку також змінився. З 21 серпня по 24 серпня – вихідні. Цими днями можна отримати тільки онлайн-консультацію або зв'язатися з оператором. Дізнатися точний графік роботи потрібного відділення можна на карті відділень.

Як працюватиме ПУМБ

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Відділення банку ПУМБ з 21 серпня по 24 серпня будуть на вихідних. Цими днями можна отримати тільки онлайн-консультацію або зв'язатися з оператором. Точний графік роботи кожного відділення можна дізнатися на сайті банку.

Як здійснюватимуться банківські перекази на День Незалежності

З 21 по 24 серпня включно міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) здійснюватимуться датою 25 серпня;

міжбанківські перекази через СЕП 28 серпня здійснюватимуться датою цього банківського дня.

Як повідомляє пресслужба НБУ, в разі необхідності 23 серпня банки можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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