Долар падає, а євро росте третій день — офіційний курс НБУ

Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 23 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,25 грн;

1 євро – 30,80 грн;

1 злотий – 6,64 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на одну копійку, а євро подорожчало на одну копійку. Курс злотого не змінився, а рубля подорожчав на одну.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

22 грудня долар долар подорожчав на 8 копійок у купівлі та продажу. На завершення торгів він залишився на рівні 27,28/27,30 грн.

Євро подорожчав на 21 копійку у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,85/30,87 грн (купівля/продаж).

Що буде з валютою найближчим часом

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак припускає, що середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах 27-27,4 грн, а готівковий євро коштуватиме 30,4-30,7 грн.

Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин розповів "Сьогодні", що поява енергоімпортерів на валютному ринку на останньому повноцінному робочому тижні року дуже ймовірна. Вона може спричинити різкий попит на валюту та підштовхнути курс до 28 грн/долар.

"Тиждень передсвятковий, компанії виплачують зарплати, премії перед Новим роком, тому на початку тижня можуть наповнити ринок валютою", – каже Андрій Шевчишин.

Він вважає, що їм протистоятимуть бюджетні підрядники, експортери з відшкодованим ПДВ, які традиційно перед святами одержують виплати. Також покупцями залишаться енергоімпортери та нерезиденти.

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"Якщо їхні запити не підтримуватиме валютними інтервенціями Нацбанк, то курс, подолавши 27,5 грн за долар, може спрямуватися на вищі цінові рівні, аж до 28 грн і вище", – зазначає Андрій Шевчишин.

Через це готівковий долар може не лише наблизитись до курсу 28 грн/долар, а й подолати його.

Раніше ми повідомляли, що українці, які раніше зуміли придбати готівкову валюту у момент падіння курсу, не помилилися: вже зараз вони можуть її здати дорожче, хоч і ненабагато, ніж купили 7-10 днів тому.

А також разом з експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень у 2022 році.