Доллар падает, а евро растет третий день — официальный курс НБУ

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 23 декабря, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 30,80 грн;

1 злотый – 6,64 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на одну копейку, а евро подорожало на одну копейку. Курс злотого не изменился, а рубль подорожал на одну.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

22 декабря доллар доллар подорожал на 8 копеек в покупке и продаже. В завершение торгов он остался на уровне 27,28 / 27,30 грн.

Евро подорожало на 21 копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,85/30,87 грн (купля/продажа).

Что будет с валютой в ближайшее время

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак предполагает, что средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в пределах 27-27,4 грн, а наличный евро будет стоить 30,4-30,7 грн.

В то же время руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин рассказал "Сегодня", что появление энергоимпортеров на валютном рынке на последней полноценной рабочей неделе года очень вероятно. Оно может вызвать резкий спрос на валюту и подтолкнуть курс к 28 грн/доллар.

"Неделя предпраздничная, компании выплачивают зарплаты, премии перед Новым годом, поэтому в начале недели могут наполнить рынок валютой", — говорит Андрей Шевчишин.

Он считает, что им будут противостоять бюджетные подрядчики, экспортеры с возмещенным НДС, которые традиционно перед праздниками получают выплаты. Также покупателями останутся энергоимпортеры и нерезиденты.

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"Если их запросы не будут поддерживаться валютными интервенциями Нацбанка, то курс, преодолев 27,5 грн за доллар, может направиться на более высокие ценовые уровни, вплоть до 28 грн и выше", – отмечает Андрей Шевчишин.

Поэтому наличный доллар может не только приблизиться к курсу 28 грн/доллар, но и преодолеть его.

Ранее мы сообщали, что украинцы, ранее сумевшие приобрести наличную валюту в момент падения курса, не прогадали: уже в данный момент они могут ее сдать дороже, хотя и ненамного, чем купили 7-10 дней назад.

А также вместе с экспертом рассказывали, может доллар возрасти до 40 гривен в 2022 году.