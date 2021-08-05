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Долар не став дешевшим – офіційний курс валют

5 серпня, 16:23

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 6 серпня

Долар знову дорожчає / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 6 серпня:

05.0806.08Зміна
1 долар США26,91 грн26,94 грн + 0,03
1 євро31,95 грн31,90 грн - 0,05

Порівняно зі значеннями 5 серпня курс долара подорожчав ще на три копійки. Напередодні "зелений" виріс на сім копійок і зломив тренд на зміцнення гривні.

За останній тиждень – з 30 липня по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Експерти вважають, що вже найближчими днями долар може піднятися вище 27 гривень.

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Курс євро, навпаки, повернувся до зниження і впав на п'ять копійок після зростання на шість копійок вдень раніше. Вартість євровалюти в Україні зазвичай залежить в основному від глобальних трендів, а не від ситуації на валютному ринку України.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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