Долар не зміг злетіти. Як міжбанк відреагував на валютні послаблення

Бізнесу дозволили купувати валюту, але у підприємців занадто мало "зайвої" гривні, вважають аналітики

Долар помітно подорожчав, але не втримався і знову перейшов до падіння / Фото: уніан, Сьогодні

Долар 20 липня після зниження за офіційним курсом подорожчав на міжбанку на тлі послаблення валютних обмежень для бізнесу, але незабаром курс знову поповз вниз. До 11 години дня долар торгувався в діапазоні 27,21-27,23 грн. До кінця дня долар залишиться в коридорі 27,12-27,35 грн, євро – 31,85-32,20 грн.

"Після короткого сплеску попиту на валюту пропозиція поступово почала зростати, і це відбивається на котируваннях. Йдуть угоди по лотах до 500 тисяч доларів" , – відзначили аналітики Minfin.

Курс долара 20 липня

За їхніми даними, пропозицію валюти забезпечують компанії, які продають валютну виручку для оплати податків.

"Частково може додати попит на валюту в найближчі дні вступ в силу постанови НБУ № 80. Деякі клієнти вирішать надлишок гривні перевести у валюту, частина – просто протестувати роботу нового механізму і навіть "пограти" на курсі долара і євро. У будь-якому випадку це кілька збільшить попит на міжбанку в найближчі дні. Але особливої загрози для курсу нацвалюти ми поки в цьому механізмі не бачимо. Особливого надлишку гривневих ресурсів у компаній немає, а значить і особливих можливостей з масованої скупки долара і євро у них теж не виникне" , – вважають аналітики.

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На готівковому ринку, за їхніми прогнозами, курс буде таким:

долар: 27-27,35 грн в обмінниках фінкомпаній і в касах банків;

євро: 31,75-32,35 грн в банках і 31,90-32,25 грн – в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно зараз купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: