Доллар не смог взлететь. Как межбанк отреагировал на валютные послабления

Бизнесу разрешили покупать валюту, но у предпринимателей слишком мало "лишней" гривни, считают аналитики

Доллар заметно подорожал, но не удержался и снова перешел к падению / Фото: УНИАН, Сегодня

Доллар 20 июля после снижения по официальному курсу подорожал на межбанке на фоне послабления валютных ограничений для бизнеса, но вскоре курс снова пополз вниз. К 11 часам дня доллар торговался в диапазоне 27,21-27,23 грн. До конца дня доллар останется в коридоре 27,12-27,35 грн, евро – 31,85-32,20 грн.

"После короткого всплеска спроса на валюту предложение постепенно начало расти, и это отражается на котировках. Идут сделки по лотам до 500 тысяч долларов", – отметили аналитики Minfin.

Курс доллара 20 июля

По их данным, предложение валюты обеспечивают компании, которые продают валютную выручку для оплаты налогов.

"Частично может добавить спрос на валюту в ближайшие дни вступление в силу постановления НБУ № 80. Некоторые клиенты решат излишек гривни перевести в валюту, часть – просто протестировать работу нового механизма и даже "поиграть" на курсе доллара и евро. В любом случае это несколько увеличит спрос на межбанке в ближайшие дни. Но особой угрозы для курса нацвалюты мы пока в этом механизме не видим. Особого излишка гривневых ресурсов у компаний нет, а значит и особых возможностей по массированной скупке доллара и евро у них тоже не возникнет", – считают аналитики.

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На наличном рынке, по их прогнозам, курс будет таким:

доллар: 27-27,35 грн в обменниках финкомпаний и в кассах банков;

евро: 31,75-32,35 грн в банках и 31,90-32,25 грн – в обменниках финкомпаний.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с аналитиками разобрался, нужно ли сейчас покупать или продавать валюту и поможет ли это сохранить сбережения.

Также в Кабмине подсчитали, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 гривен: