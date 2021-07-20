Долар поповз вниз, євро опинився на річному "дні": курс валют НБУ

Долар повзуче дешевшає / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 20 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,21 грн;

1 євро – 32,03 грн;

1 злотий – 9,98 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на дві копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав відразу на шість копійок, що стало першим помітним зміною курсу за тиждень. Тепер за тиждень – з 13 по 20 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на вісім копійок. А експерти вже пояснили "Сьогодні", якого курсу долара чекати в найближчому майбутньому.

Курс євро впав ще на 11 копійок. Євровалюта залишилася в районі річних мінімумів і наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні – так дешево євро не коштував з кінця липня-2020.

Вартість 10 російських рублів 20 липня знизилася на три копійки. Польський злотий теж подешевшав на три копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 19 липня, долар на міжбанку впав в ціні на чотири копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,20/27,22 грн (купівля/ продаж). Євровалюта подорожчала на копійку в купівлі і не змінилася в ціні в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,15/32,17 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні