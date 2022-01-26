Долар набирає обертів, а гривня стрімко падає – курс НБУ

Що буде з курсом 26 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 26 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,66 грн.;

1 євро – 32,30 грн;

1 злотий – 7,05 грн.;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, долар подорожчав на 29 копійок, євро піднявся на 15 копійок. Курс злотого виріс на три копійки, а курс рубля – на 6 копійок.

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Що було із курсом на міжбанку?

У вівторок, 25 січня, долар відкрив торги зі значеннями 28,62/28,64 грн, а до закриття міжбанку додав 9 копійок у купівлі та продажу. До кінця торгів валюта торгувалася за 28,71/28,73 грн.

Торги з євро стартували в діапазоні 32,3463/32,3689 грн, а закрився міжбанк зі значенням 32,37/32,39 грн. Таким чином, єдина європейська валюта додала три копійки і у купівлі та продажу.

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Що буде з курсом найближчим часом?

На думку аналітика Roboforex Андрія Гойлова, девальваційні настрої гривні збережуться, а інвестори продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції, що збільшує попит на валюту.

У той же час темпи розпродажів на ринку ОВДП не знижуються і інвестори продовжують скорочувати свої вкладення.

За словами експерта, цього тижня, з 24 по 28 січня, долар закріпиться щодо гривні приблизно на позначці 28,65 грн, а євро зросте до рівня 32,45 грн.

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"Сьогодні" також писали, у якій валюті зберігають гроші українці і розповідали, чи варто зараз купувати валюту.