Доллар набирает обороты, а гривня стремительно падает – курс НБУ

Что будет с курсом 26 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 26 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,66 грн;

1 евро – 32,30 грн;

1 злотый – 7,05 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 29 копеек, евро поднялся на 15 копеек. Курс злотого вырос на три копейки, а курс рубля – на 6 копеек.

Реклама

Что было с курсом на межбанке?

Во вторник, 25 января, доллар открыл торги со значениями 28,62/28,64 грн, а к закрытию межбанка прибавил 9 копеек в покупке и продаже. К концу торгов валюту торговалась по 28,71/28,73 грн.

Торги по евро стартовали в диапазоне 32,3463/32,3689 грн, а закрылся межбанк со значением 32,37/32,39 грн. Таким образом, единая европейская валюта прибавила три копейки и в покупке и в продаже.

Реклама

Что будет с курсом в ближайшее время?

По мнению аналитика Roboforex Андрея Гойлова, девальвационные настроения гривни сохранятся, а инвесторы продолжают выводить дивиденды в свои материнские юрисдикции, что увеличивает спрос на валюту.

В тоже время темпы распродаж на рынке ОВГЗ не снижаются и инвесторы продолжают сокращать там свои вложения.

По словам эксперта, на этой неделе, с 24 по 28 января, доллар закрепится относительно гривни приблизительно на отметке 28,65 грн, а евро вырастет до уровня 32,45 грн.

Реклама

"Сегодня" также писали, в какой валюте хранят деньги украинцы и рассказывали, стоит ли сейчас покупать валюту.