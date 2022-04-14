Долар на чорному ринку продовжує дивувати – що відбувається з курсом в Україні

Курс на чорному ринку продовжує зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чорний ринок валют в Україні продовжує процвітати та активно пропонувати долари, щоправда, за курсом, який дуже далекий від офіційного.

Про це свідчать дані сайту "Курс України" за 14 квітня.

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Станом на четвер, 14 число, середній курс продажу долара на чорному ринку становив 32,8 грн/дол, а курс купівлі – 32,43 грн/дол.

Мінімальний курс продажу коливається близько 32,2 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 34 грн/дол.

Загалом ситуація виглядає так:

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Сайт: "Курс України"

Офіційний курс долара заморожений Національним банком станом на 24 лютого 2022 року і становить 29,25 грн.

Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що Мінфін України провів аукціон із розміщення "військових" ОВДП.

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Цього разу ринку було запропоновано держбонди 2-х випусків у гривнях із термінами погашення у 6 та 12 місяців. До держбюджету залучено 6,17 млрд грн. НБУ придбав цих паперів у свої портфелі на 20 млрд грн, а Кабмін планує отримати таким чином порядку 400 млрд грн.

"Світовий банк очікує на падіння ВВП України за підсумками цього року на 45,1%. Проте вже наступного року прогнозується відновне зростання на 2,1%, а 2024 року – на 5,4%", – обнадіює експерт.

Інфляція цього року очікується на рівні 15%, а наступного року вона "прискориться" до 19%, говорить Гойлов і наголошує, що прогноз справедливий за умови, що бойові дії закінчаться ще цього року.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США торгується під рівнем у 33 грн, а євро не може подолати позначку у 36,50 грн. На даний момент можна говорити про стабілізації курсу української національної валюти.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом рубля у Росії, та розповідали, коли НБУ "розморозить" офіційний курс долара.