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Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс

2 серпня, 16:11

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 3 серпня

Долар знову підріс / Фото: уніан, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 3 серпня:

02.0803.08Зміна
1 долар США26,82 грн26,84 грн + 0,02
1 євро31,89 грн31,90 грн + 0,01

Порівняно зі значеннями 2 серпня курс долара виріс на дві копійки. Напередодні долар знизився на сім копійок, тобто курс знову розвернувся до зростання. І все ж за останній тиждень – з 27 липня по 3 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Курс євро виріс на копійку після зниження на три копійки вдень раніше.

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Як змінювався курс долара в Україні

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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