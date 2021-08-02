Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 3 серпня

Долар знову підріс / Фото: уніан, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 3 серпня:

02.08 03.08 Зміна 1 долар США 26,82 грн 26,84 грн + 0,02 1 євро 31,89 грн 31,90 грн + 0,01

Порівняно зі значеннями 2 серпня курс долара виріс на дві копійки. Напередодні долар знизився на сім копійок, тобто курс знову розвернувся до зростання. І все ж за останній тиждень – з 27 липня по 3 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Курс євро виріс на копійку після зниження на три копійки вдень раніше.

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Як змінювався курс долара в Україні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: