Доллар и евро вновь развернулись – официальный курс

Доллар снова подрос / Фото: УНИАН, Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 3 августа:
|02.08
|03.08
|Изменение
|1 доллар США
|26,82 грн
|26,84 грн
|+ 0,02
|1 евро
|31,89 грн
|31,90 грн
|+ 0,01
По сравнению со значениями 2 августа курс доллара вырос на две копейки. Накануне доллар снизился на семь копеек, то есть курс снова развернулся к росту. И все же за последнюю неделю – с 27 июля по 3 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.
Курс евро вырос на копейку после снижения на три копейки днем ранее.
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Как менялся курс доллара в Украине
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:
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