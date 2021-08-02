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Доллар и евро вновь развернулись – официальный курс

2 августа, 16:11

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 3 августа

Доллар снова подрос / Фото: УНИАН, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 3 августа:

02.0803.08Изменение
1 доллар США26,82 грн26,84 грн+ 0,02
1 евро31,89 грн31,90 грн+ 0,01

По сравнению со значениями 2 августа курс доллара вырос на две копейки. Накануне доллар снизился на семь копеек, то есть курс снова развернулся к росту. И все же за последнюю неделю – с 27 июля по 3 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Курс евро вырос на копейку после снижения на три копейки днем ранее.

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Как менялся курс доллара в Украине

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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