Доллар и евро вновь развернулись – официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 3 августа

Доллар снова подрос / Фото: УНИАН, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 3 августа:

02.08 03.08 Изменение 1 доллар США 26,82 грн 26,84 грн + 0,02 1 евро 31,89 грн 31,90 грн + 0,01

По сравнению со значениями 2 августа курс доллара вырос на две копейки. Накануне доллар снизился на семь копеек, то есть курс снова развернулся к росту. И все же за последнюю неделю – с 27 июля по 3 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 14 копеек. При этом опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики уверены – после резкого падения доллар может сильно подскочить.

Курс евро вырос на копейку после снижения на три копейки днем ранее.

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Как менялся курс доллара в Украине

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: