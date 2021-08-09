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Долар і євро йдуть на "дно" – офіційний курс валют

9 серпня, 16:18

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 10 серпня

Долар і євро падають / Фото: уніан, REUTERS

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 10 серпня:

09.0810.08Зміна
1 долар США26,83 грн26,80 грн - 0,03
1 євро31,68 грн31,53 грн - 0,15

У порівнянні зі значеннями 9 серпня курс долара опустився ще на три копійки. Минулого банківський день долар подешевшав на дев'ять копійок. За останній тиждень – з 3 по 10 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на чотири копійки. При цьому, за прогнозами експертів, скоро тенденція на валютному ринку зміниться.

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Курс євро впав на 15 копійок після зниження відразу на 22 копійки в попередній банківський день. Це мінімум з 20 липня 2020 року.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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