Версія українською
$ 26,83
31,68

Доллар и евро уходят на "дно " – официальный курс валют

9 августа, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 10 августа

Доллар и евро падают / Фото: УНИАН, REUTERS

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 10 августа:

09.0810.08Изменение
1 доллар США26,83 грн26,80 грн- 0,03
1 евро31,68 грн31,53 грн- 0,15

По сравнению со значениями 9 августа курс доллара опустился еще на три копейки. В прошлый банковский день доллар подешевел на девять копеек. За последнюю неделю – со 3 по 10 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом, по прогнозам экспертов, скоро тенденция на валютном рынке сменится.

Реклама

Курс евро упал на 15 копеек после снижения сразу на 22 копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 20 июля 2020 года.

Читайте также: Ворует пароли от "Приват24" и Monobank. В Google Play нашли новый вирус

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Реклама