Долар та євро здають позиції – НБУ розрахував новий курс гривні

Офіційний курс валют від НБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 4 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,24 грн;

1 євро – 30,36 грн;

1 злотий – 6,62 грн.;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара впав на 5 копійок, а євро – на цілих 13 копійок. Злотий подорожчав на 5 копійок, а рубль подешевшав на 1 копійку.

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Як змінився курс долара та євро на міжбанку

У середу, 3 жовтня, долар подешевшав лише на 1 копійку у купівлі, а у продажу залишився стабільним, до кінця торгів валюта коштувала 26,25/26,28 грн.

Торги по євро відкрились о 10 ранку, курс залишився стабільним. Станом на 17.00 валюта у купівлі/продажу коштувала 30,39/30,42 грн.

Раніше "Сьогодні" писали, що проблеми у Сполучених Штатах можуть позначитися на курсі долара у всьому світі.

А також разом з експертами розбиралися, що буде з курсом долара в Україні під час локдауну.