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Долар і євро після зростання розгорнулися вниз – офіційний курс

Юлія Ляхова
3 вересня, 16:53
Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 6 вересня

Долар подешевшав / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 6 вересня:

03.0906.09зміна
1 долар США27,02 грн 26,92 грн -0,10
1 євро32,00 грн 31,96 грн -0,4

Таким чином долар в порівнянні зі значеннями 3 вересня, став нижче на 10 копійок. А от євро знизилося в ціні всього на 4 копійки.

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Як раніше сайту "Сьогодні" сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, в зв'язку з надлишком валюти на ринку, можна "вірити в гривню" ще й у вересні, тобто гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.

Що відбувається з курсом долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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