Долар і євро після зростання розгорнулися вниз – офіційний курс

Долар подешевшав / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 6 вересня:
|03.09
|06.09
|зміна
|1 долар США
|27,02 грн
|26,92 грн
|-0,10
|1 євро
|32,00 грн
|31,96 грн
|-0,4
Таким чином долар в порівнянні зі значеннями 3 вересня, став нижче на 10 копійок. А от євро знизилося в ціні всього на 4 копійки.
Як раніше сайту "Сьогодні" сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, в зв'язку з надлишком валюти на ринку, можна "вірити в гривню" ще й у вересні, тобто гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.
Що відбувається з курсом долара
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.