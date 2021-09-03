Доллар и евро после роста развернулись вниз – официальный курс

Доллар стал дешевле / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 6 сентября:

03.09 06.09 Изменение 1 доллар США 27,02 грн 26,92 грн -0,10 1 евро 32,00 грн 31,96 грн -0,4

Таким образом доллар по сравнению со значениями 3 сентября, стал ниже на 10 копеек. А вот евро снизилось в цене всего на 4 копейки.

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Как ранее сайту "Сегодня" сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в связи с избытком валюты на рынке, можно "верить в гривню" еще и в сентябре, то есть гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

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