Доллар и евро после роста развернулись вниз – официальный курс

Доллар стал дешевле / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 6 сентября:
|03.09
|06.09
|Изменение
|1 доллар США
|27,02 грн
|26,92 грн
|-0,10
|1 евро
|32,00 грн
|31,96 грн
|-0,4
Таким образом доллар по сравнению со значениями 3 сентября, стал ниже на 10 копеек. А вот евро снизилось в цене всего на 4 копейки.
Как ранее сайту "Сегодня" сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в связи с избытком валюты на рынке, можно "верить в гривню" еще и в сентябре, то есть гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.
Что происходит с курсом доллара
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.